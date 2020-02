Zes jaar cel voor overvallers Beppie (83)

De veroordeelden, de 44-jarige Bennie B. uit Coevorden, de 46-jarige Evert B. uit Hoogeveen en de 20-jarige Lorenzo T. uit Leeuwarden, konden na maandenlang onderzoek worden opgepakt.

In het vonnis staat dat het drietal weliswaar deels de strafbare feiten toegaf, maar uiteindelijk weinig verantwoording voor de brute overval aflegde.

De twee oudsten zitten al in voorarrest. De jongste mocht deze rechtszaak grotendeels in vrijheid afwachten, maar zal zich moeten melden om in hechtenis te worden genomen.