Lek Chemelot blijkt lossen ammoniak door schip

Een koeltoren op het Chemelot-terrein in Geleen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

GELEEN - Voor de tweede keer maandag hebben de hulpdiensten groot alarm geslagen vanwege een vermeende lekkage bij industrieterrein Chemelot in Geleen. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Chemelot dachten maandagavond dat er sprake was van een ammoniaklek. Later bleek dat onjuist: een schip had ammoniak geloosd, en die was in een opvangbekken bij waterzuiveringsbedrijf Sitech op Chemelot terechtgekomen, liet de Veiligheidsregio maandagavond weten.