Celstraf voor Nederlandse moeder (38) in VS voor steun terreurorganisatie Al-Shabaab

De straf was veel lager dan de eis, want als het aan de Amerikaanse justitie had gelegen was H. voor acht jaar achter de tralies beland. Eerder dit jaar werd ze al door een jury van de Amerikaanse rechtbank in Alexandrië veroordeeld wegens samenzwering en het verlenen van materiële steun aan terroristen. H. liep in eerste instantie zelfs kans om vijftien jaar cel te krijgen.

De procureur gaf eerder al aan dat gerechtelijke dossiers en bewijsmateriaal aantonen dat H. meer dan drie jaar betrokken was bij een groep van zo’n vijftien vrouwen uit meerdere landen die benefietacties organiseerden om financiële steun te verlenen aan Al-Shabaab. De vrouwen sluisden contante betalingen rechtstreeks door naar leden van de terroristische groepering, en coördineerden deze betalingen met behulp van online chatrooms. Het geld werd onder andere gebruikt om safehouses te financieren en om vrachtwagens en wapens te kopen, zo staat in een persbericht. Voor de fondsenwerving werden kanalen in Nairobi (Kenia) en Hargeisa (Somalië) gebruikt.

H. was betrokken bij fondsenwerving in Nederland en vertelde donateurs ten onrechte – zo meldde de procureur – dat er geld was ingezameld voor goede doelen in oostelijk Afrika. De moeder van zes kinderen werd door Nederland vorig jaar uitgeleverd aan de VS. De aanklachten hebben betrekking op de periode februari 2011 tot juli 2014. Ze zou zo’n 300 dollar bijeen hebben gekregen.

Legitiem belang

H. stond terecht nadat zeven jaar was geprobeerd haar uitlevering te voorkomen. Haar Nederlandse advocaten voerden aan dat de VS niet bevoegd was om een Nederlandse vrouw aan te klagen voor het geven van geld aan een Somalische groepering, maar rechter Anthony Trenga oordeelde dat Amerika een ’legitiem belang’ heeft bij het vervolgen van aanhangers van een aangewezen terroristische organisatie.

De vrouw is geboren in Somalië, kwam als tiener naar ons land en woonde sinds 1999 bij haar echtgenoot, in het Zeeuwse Terneuzen. Een jaar nadat Amerika zijn uitleveringsverzoek deed, werd dat behandeld door de rechtbank in Rotterdam. In eerste instantie werd bepaald dat er meer stukken nodig waren, die de Amerikaanse autoriteiten eind 2017 verstrekten. De uitleveringszaak werd begin vorig jaar opnieuw behandeld, waarna de rechter bepaalde dat de vrouw nu wel uitgeleverd mocht worden. Farhia H. gaf tijdens de zaak over haar uitlevering aan dat er sprake zou zijn van een onacceptabele inbreuk op haar leven en dat van haar gezin.

Bekijk ook: Vredesoperatie Somalië op losse schroeven

De verdachten van de groep hebben altijd ontkend kwade bedoelingen te hebben. In eerdere rechtszaken voerden raadslieden aan dat de opbrengsten van de vrouwen laag waren – slechts een paar duizend dollar – en dat het geld slechts was bedoeld om gewonde Al-Shabaab-soldaten te verzorgen. Ze gaven aan dat het verstrekken van geld voor medicijnen in een gewapend conflict volgens internationale verdragen niet als crimineel kan worden beschouwd. Vrouwen die eerder terechtstonden kregen uiteindelijk straffen van meer dan tien jaar.

’Mevrouw H. is al genoeg gestraft’

Ook al was de straf veel lager dan de eis, haar advocaten Jessica Carmichael en Yancey Ellis gaven tijdens de zaak aan, Amerikaanse media schrijven erover, dat de ‘minimale bijdrage’ van hun cliënte slechts een minimale straf rechtvaardigde. Ze pleitten voor een gevangenisstraf van ongeveer negen maanden. ,,Mevrouw H. is al genoeg gestraft', schreven ze in hun pleidooi. De Nederlandse heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen haar veroordeling.