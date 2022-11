Oudste basisscholier ter wereld (99) overleden

Er moest een schoolhoofd overtuigd worden om haar toe te laten. Maar nadat dat was gelukt, inspireerde Sitieni velen. De Franse filmmaker Pascal Plisson maakte een documentaire over haar onder de titel Gogo. Daarmee wordt in Kenia oma bedoeld. De film zorgde er vorig jaar voor dat Sitieni voor het eerst in een vliegtuig reisde en een bezoek aan Frankrijk bracht. Sitieni kreeg deze week hartklachten en is daarom de laatste drie dagen van haar leven niet meer naar school gegaan.