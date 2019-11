Jetty van der Werf mindervalide door hardleerse drankrijder

Jetty van der Werf loopt met krukken sinds zij is aangereden door een drankrijder. Ⓒ Menno BAUSCH

Den Haag - Een nieuw wetsvoorstel om harder en effectiever te kunnen optreden tegen automobilisten onder invloed van drank of drugs, komt te laat voor Jetty van der Werf. De wijkverpleegkundige werd na haar avonddienst aangereden door een dronkenlap die al eerder ladderzat achter het stuur bleek te hebben gezeten. De Haagse is blijvend mindervalide en zit financieel in de problemen.