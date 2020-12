Waalbrug bij Nijmegen gaat weer open

Tijdens de voorbereidingen voor de renovatie van de brug in 2018 werd voor het eerst in Nederland ontdekt dat er verf was gebruikt met daarin het kankerverwekkende chroom-6. Later bleek dat die verf op allerlei plekken in het land is gebruikt. Door de ontdekking van de kankerverwekkende oude verflagen moesten er tal van extra voorzorgsmaatregelen worden genomen, waardoor de renovatie van de brug veel duurder uitpakte dan voorzien.

Het hele karwei heeft nu 62,5 miljoen euro gekost. Schilderen van de 90.000 vierkante meter staal kost nog eens tientallen miljoenen extra. Er is op dit moment ook nog geen veilige oplossing voor het verwijderen van verflagen met chroom-6. Rijkswaterstaat denkt daar over een of twee jaar een methode voor te hebben. Nijmegen vindt dat de „huidige verwaarloosde en roestige staat van de boogconstructie detoneert in de omgeving”, maar de minister vindt schilderen nu niet noodzakelijk.

Zware vrachtwagens en landbouwvoertuigen moeten nog tot eind maart wachten voor ze de brug weer mogen gebruiken. Rijkswaterstaat heeft tijd nodig om de steigers onder de hoofdoverspanning af te breken. Bij de bouw in 1936 was de Nijmeegse Waalbrug de langste rivieroverspanning van Europa.