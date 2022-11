LIVE | ’Godfather van Twente’ voor de rechter voor reeks gewelddadige moordaanslagen

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

In Almelo en Enschede werden woningen beschoten en in brand gestoken terwijl er mensen, in één geval zelfs een kind, aanwezig waren. In Enschede werd ook een loungeclub beschoten en werd een kapperszaak in brand gestoken. In Gronau werd een man van dichtbij op een parkeerplaats beschoten. Hierbij vielen geen doden. De aanleiding voor de reeks aanslagen ligt waarschijnlijk in een vete in de Twentse onderwereld.

De zaak is bij justitie bekend als de zaak Nauru. De afgelopen jaren zijn er voorbereidende zittingen geweest. Die vonden plaats in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Ook de inhoudelijke behandeling vindt daar plaats. Er zijn tien dagen mee gemoeid. De strafeisen worden eind november verwacht.