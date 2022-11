Simo D. verbrandde verkeerde verkrachter van zijn vrouw: ’Levens geruïneerd’

Premium Binnenland

Stel moet dure uitbouwkeuken slopen, want buren hebben er last van

Het geschil tussen twee buren aan de Brinklaan in Bussum om een uitbouwkeuken is in het nadeel van de bouwende buren uitgevallen. Die moeten per direct stoppen met het verder uitbouwen van hun keuken, omdat die zonder toestemming tegen het woonhuis van de buurvrouw is aangebouwd. Volgens de rechter ...