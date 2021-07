Limburgse ’seksdeurwaarder’ verdacht van drie verkrachtingen

Hij deed het toch niet onder werktijd? De seks vond alleen plaats tijdens zijn lunchpauze. Dat was dus privé, vond Hans K.

De vrouwen dachten daar heel anders over. Ze voelden zich onder druk gezet en bedreigd. Hans K. liet ze weinig subtiel weten dat er huisuitzetting en inbeslagname van hun spullen dreigde als ze niet zouden instemmen met de seks. Dat kon hij allemaal voorkomen.

De meeste slachtoffers hadden behalve schulden nog veel meer problemen: met exen, jeugdzorg etc. Ze voelden zich niet sterk genoeg om zich ook nog tegen Hans K. te verweren.

Ⓒ SBS6

Een vrouw die dat aanvankelijk wel deed kreeg een sms van hem: „Ik vind het heel erg dat je me niet meer wil horen of zien. Heb daarom je konijn gegijzeld.”

Tussen 2001 en 2016 kon Hans K. ongestoord zijn gang gaan. Er waren wel eens klachten over hem, maar om de een of andere reden had dat nooit tot gevolg dat er een eind kwam aan zijn praktijken. Totdat Alberto Stegeman met zijn programma Undercover hem in 2017 ontmaskerde op het moment dat hij een vrouw een „moderne vriendschap” aanbood: „Geen gekke dingen. Gewoon, ik ga je lekker verwennen.”, zei Hans K. terwijl hij 100 euro op tafel legde.

Na de uitzending meldden zich zeker elf vrouwen. Deze week moet Hans K. zich in Roermond verantwoorden voor drie gevallen van verkrachting, een aanranding en omkoping. Verwijten waar hij niks van snapt. „Ik vond mezelf een hele sociale deurwaarder. Volgens mij heb ik nooit iets verkeerds gedaan”, zei hij tegen de rechtbank. Hij ontkende dat hij de vrouwen onder druk zette om hun schulden af te lossen in natura. En ook dat hij dreigde met huisuitzettingen of het in beslagnemen van hun spullen. Hij had alleen seks met vrouwen met wie hij een klik had. En hij betaalde ze ervoor. „Ze moesten zelf weten wat ze met dat geld deden. Boodschappen doen, of schulden aflossen.”

Waarom hij niet naar een seksclub ging als hij zijn behoeften wilde bevredigen? Hans K.: „Daar kwam ik nooit. Nooit. Je weet niet wie je is voorgegaan. Ik wilde een eigen vriendinnetje.” De vrouwen vonden het zelf ook leuk, beweerde Hans K.

’Onterend’

Daar denken zijn slachtoffers heel anders over. „Ik vond het onterend”, zei er een. „Ik had nooit gedacht dat iemand in zo’n hoge functie zoiets zou doen.” Ze moesten „ruimdenkend zijn”, zei Hans K. tegen de vrouwen bij wie hij op de stoep stond met zijn exploten en dagvaardingen. „Er was geen ontsnappen aan”, zei een slachtoffer. En een ander: „Iedereen is bang voor de deurwaarder.”

Een van de vrouwen dreef hij in een hoek en betastte hij toen ze zei dat ze geen zin had in seks „met zo’n vies oud menneke.” Hans K.: „Ik zal wel wat gegrabbeld hebben. Ze was nogal verbaal actief en dan doe je zo.” Met een hoofdgevaar naar haar rondkruipende kinderen zei Hans K. veelbetekenend: „Toch fijn, hè, die kindjes? Ze kunnen nog niet praten.”

Hans K. hoort vanmiddag welke straf het Openbaar Ministerie voor hem in petto heeft.