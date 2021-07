Live | Limburgse ’seksdeurwaarder’ staat terecht: verdacht van drie verkrachtingen

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman volgt live de zaak. Haar tweets staan onderaan dit bericht.

De verdachte heeft zich mogelijk tussen 2001 en 2016 schuldig gemaakt aan dit gedrag. Hij heeft inmiddels zelf ontslag genomen als deurwaarder.

’Moderne vriendschap’

Een paar jaar geleden besteedde het SBS6-programma Undercover in Nederland aandacht aan de ’seksdeurwaarder’. Verborgen camera’s legden vast hoe K. vrouwen lastigviel; hij probeerde hen over te halen om seks met hem te hebben in ruil voor geld. K. noemde deze werkwijze ’moderne vriendschap’.

Ⓒ SBS6

Niet door de beugel

De politie vreesde destijds voor veel meer slachtoffers en deed een oproep aan die mensen om zich te melden. Dat leidt ertoe dat de man nu terecht moet staan voor drie verkrachtingen, minstens eenmaal aanranding/ontucht en enkele gevallen van ‘passieve ambtelijke corruptie’, wat - sterk samengevat - betekent dat hij zijn slachtoffers voorstellen deed die niet door de beugel konden.

Over de man kwamen meerdere meldingen binnen, maar niet alle meldingen leidden daadwerkelijk tot aangiften.