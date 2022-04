Bewoners flat Bilthoven voorlopig nog niet terug naar huis

De gemeente hoopt dat in de loop van volgende week meer te zeggen is over de technische staat van het pand. De bewoners zijn opgevangen bij vrienden, familie of „elders”, wat bijvoorbeeld een hotel zou kunnen zijn, aldus de woordvoerder.

Volgens een woordvoerster van de woningbouwvereniging van het pand, woonstichting SSW, betreft het in totaal 52 mensen die de 28 woningen bewonen. Het is een gevarieerd gezelschap met daartussen singles en gezinnen. „Zij werden donderdag opgevangen in ons kantoor. Laat in de avond was het iedereen gelukt om onderdak te vinden. Sommigen mochten onder begeleiding nog even hun woning in om noodzakelijke spullen te pakken”, aldus de woordvoerster.

Twee explosies

Donderdagochtend vonden twee explosies plaats in het flatgebouw. Bij rioleringswerkzaamheden werd een gasleiding geraakt, waarna een deel van de 28 woningen in het gebouw werd ontruimd. Daarop volgde een kleine explosie, gevolgd door een grotere tweede. Die laatste gebeurde op het moment dat hulpverleners het pand ingingen. Bij de explosies zijn geen bewoners gewond geraakt, maar wel vijf brandweermannen en twee agenten. Zij maken het naar omstandigheden allemaal goed, melden de Veiligheidsregio Utrecht en de politie.

Inmiddels zijn volgens de gemeente „betrokken instanties”, waaronder de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), gestart met onderzoeken naar de oorzaak en omstandigheden van de explosies.