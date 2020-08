Celstraf voor nepbom bij Joodse eetzaak HaCarmel: ’Dit zal nooit ophouden’

De rechtbank achtte bewezen dat N. de nepbom, een witte doos met daarin onder andere elektriciteitsdraden, op 14 januari in het portiek van het Amsterdamse restaurant heeft geplaatst. De vingerafdrukken van N. waren op de doos aangetroffen, evenals zijn DNA op de elektriciteitsdraden. Ook komen zijn persoonskenmerken overeen met de persoon die op camerabeelden is vastgelegd. Toen het pakketje ontdekt werd, ontruimden agenten de complete buurt. Het specialistisch onderzoek duurde uren.

De (nep)bom destijds voor het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam-Zuid. De buurt werd compleet ontruimd na de vondst van het pakket. Ⓒ Federatief Joods Nederland

N. krijgt ook straf voor het versturen van een antisemitische dreigbrief aan een buurtbewoonster in januari 2019. Het bewijs dat N. de brief heeft verstuurd, blijkt volgens de rechtbank uit handschriftonderzoek en het aantreffen van DNA op de envelop. N. had alle feiten ontkend.

’Matige straf’

„De straf is matig, maar waar mijn cliënten wel blij mee zijn is dat de rechtbank het woord antisemitisme in de mond durft te nemen. Ik denk dat het een belangrijk signaal moet zijn naar onze burgemeester die ook om het woord heen loopt. De rechtbank heeft een signaal willen geven. Onderken het”, zegt advocaat Herman Loonstein in een reactie tegen De Telegraaf.

Eigenaar Sami Baron heeft er desgevraagd allerminst vertrouwen in dat dit het laatste haatincident bij zijn zaak aan de Amstelveenseweg is. „Ik geloof niet dat het ooit zal ophouden. Ik wil niet zeggen dat het wachten is op de volgende gek, nee, het is wachten op de volgende terrorist. Dit probleem wordt al jaren niet hard aangepakt. Maar sluiten, dat zal ik nooit doen”, zegt hij in een telefonische reactie.

Gemeenschap geschokt

De rechtbank sprak van een grote impact op de restauranteigenaren - het is niet voor het eerst dat de koosjere eetzaak doelwit is, omwonenden en de hele Joodse gemeenschap. De rechtbank woog mee dat N. in 2014 is veroordeeld voor een antisemitisch feit en dat hij zich in een afgeluisterd telefoongesprek met zijn zus antisemitisch uit heeft gelaten. Daarnaast wist hij dat het restaurant al eerder doelwit was geweest van aanvallen, onder meer door een Syrische vluchteling. De rechtbank noemde het handelen van N. „schokkend en onaanvaardbaar.”

N. moet aan de drie eigenaren - vader en twee zonen - ieder 1000 euro schadevergoeding betalen. Advocaat Herman Loonstein merkte tijdens de zitting op dat de nepbom het zevende antisemitische incident rond het restaurant in 2,5 jaar was. Vorige week diende bij de Amsterdamse rechtbank nog een (niet-inhoudelijke) zitting tegen een 31-jarige verdachte van brandstichting en vernieling bij het restaurant in mei. Deze man is in 2017 voor soortgelijke feiten veroordeeld. Zijn zaak wordt 17 november inhoudelijk behandeld.