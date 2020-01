Rapport Wouter Bos: ouderen moeten vaker de knip trekken

De ouderenzorg staat al enige tijd onder druk. Onze bevolking vergrijst en aan zorgverleners is een schreeuwend tekort. Zorgminister De Jonge (CDA) heeft weliswaar verschillende actieplannen opgesteld om het systeem draaiende te kunnen houden, maar daarin zitten nog wel wat hiaten, stelt de commissie-Bos in haar rapport vast.

’Ga (ver)bouwen!’

Waar ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra nogal eens tegenaan lopen is dat patiënten na een behandeling weer naar huis kunnen, mits hun woning kan worden aangepast. Aan zulke woningen is echter een schreeuwend tekort. „Ga (ver)bouwen!”, is dan ook de tip die met stip op één staat in het advieslijstje van Bos.

De commissie-Bos is ingesteld op initiatief van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Zij wilde dat onderzocht werd wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. Dit plan kreeg een ruime Kamermeerderheid.

Zelf de knip trekken

Een van de meest in het oog springende adviezen is dat senioren volgens de commissie-Bos vaker zelf de knip moeten trekken voor kosten voor wonen, maaltijden en het huishouden, inclusief huishoudelijke hulp. Nu betalen ze daar vaak alleen een financiële bijdrage voor. De commissie is het daarmee niet eens. „Verzekeren is voor onvoorziene kosten”, staat in het rapport „Daar horen deze kosten dus niet bij.” Ze zouden volgens Bos daarom geleidelijk uit de collectieve verzekering moeten worden gehaald.

Dit principe van ’scheiden van wonen en zorg’ zou eigenlijk door de gehele ouderenzorg moeten gebeuren, vindt Bos, dus ook in verpleeghuizen. Toch pleit hij daar op dit moment nog niet voor omdat dit voor verpleeghuisbewoners en verpleeghuizen te grote inkomenseffecten zou hebben. Hij oppert daarom om het nu eerst bij nieuwe woonvormen standaard toe te passen. Wel moet worden onderzocht hoe het scheiden van wonen en zorg in de toekomst in verpleeghuiszorg zou uitpakken. „En wat de huishoudelijke hulp betreft kan het wellicht de moeite waard zijn overheveling naar de bijzondere bijstand te overwegen, zodat deze voorziening voor de meest kwetsbaren beschikbaar blijft”, zegt hij.

Hiaten

Voor het onderzoek voerde de commissie-Bos de afgelopen periode tal van gesprekken met ouderen, mantelzorgers, zorgverleners en deskundigen. Daarbij zijn de onderzoekers op nogal wat hiaten gestuit in de manier waarop de zorg aan senioren momenteel is geregeld.

In het rapport staan nog veel meer adviezen die de zorg voor senioren toekomstbestendig moeten maken. Zo valt er nog veel winst te behalen met het digitaliseren van de zorg door technische innovaties in te zetten. Wie wil, kan op de voorstellen reageren. De reacties worden verwerkt in een eindrapport dat nog voor de zomer moet verschijnen.