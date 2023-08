Rijksrecherche onderzoekt schieten in been verdachte in Den Haag

DEN HAAG - De politie in Den Haag heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man bij zijn aanhouding in een been geschoten. Hij moest naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche doet onderzoek. Dit is gebruikelijk bij incidenten waarbij de politie gericht heeft geschoten, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Ⓒ Regio15