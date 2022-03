’Anti-corona agent’ ontslagen wegens plichtsverzuim

Het ontslag van de medewerker komt volgens de politie voort uit een disciplinair onderzoek na vermoedens van ernstig plichtverzuim. „Het onderzoek richtte zich vooral op zijn betrokkenheid bij het organiseren van acties en het doen van openbare uitingen tegen de handhaving van de coronamaatregelen. Daarbij maakte hij zich kenbaar als politieambtenaar. Hij heeft interne opgedane kennis en ervaringen gebruikt en onbevoegden deelgenoot gemaakt van tactische politie-informatie”, aldus de politie die de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) inschakelde.

’Passend’

Aan hen werd advies gevraagd of de diender ontslagen kon worden voor het overtreden van een norm uit de Ambtenarenwet. „Die houdt in dat de collega met de uitoefening van zijn grondrechten het goede functioneren van de politieorganisatie niet in gevaar mag brengen. De commissie is na onderzoek tot het oordeel gekomen dat deze norm meermaals en langdurig is geschonden en acht ontslag daarom passend”, aldus de politie.

Vorig jaar zorgden Spaanstra’s acties voor scheve gezichten bij zijn collega’s omdat er aan ’Police for Freedom’ een geur van anticorona-activisme te bespeuren was. Het officiële doel van de club is het verstevigen van de saamhorigheid tussen ’verschillende diensten’ zoals de politie en burgers, zo stelde Spaanstra zelf. Tot ergernis van andere politiemensen kondigde hij de Nederlandse taak vorig jaar maart aan in een livestream met anticorona-activist Willem Engel.

Ergernis

Overigens was Spaanstra al enige tijd niet actief als agent. Hij was door omstandigheden al een aantal jaren niet meer actief werkzaam. Bij de politie zorgde het feit dat hij officieel ziek is, maar wel actief is als activist, voor ergernis.

De gewezen politieman liet donderdag op Twitter weten dat hij een gesprek zou hebben met de politie. „Ik was geen hoogdravende agent, ik was geen talent, ik was maar gewoon een simpele agent die het onrecht wilde bestrijden. Dat was waarvoor ik daar ben gaan werken en is wat ik van nature ben. Het opnemen van mensen die problemen hebben. Het helpen van mensen en dat zal ik altijd blijven doen.”