Storm Eunice laat verwoestend spoor achter in Europa: maar liefst 15 doden

De zeer zware windstoten veroorzaakten in vrijwel heel Europa grote schade en hinder. Maar liefst 15 mensen zijn om het leven gekomen. In Nederland en Polen stierven vier mensen. In Engeland zijn drie mensen omgekomen. En Duitsland en België tellen twee doden.

Duitsland: 2 doden

Storm Eunice heeft in Duitsland zeker twee levens geëist. Bij Altenberge in de deelstaat Noordrijn-Westfalen kwam een bestuurder om het leven toen hij vrijdagavond met zijn auto tegen een boom botste. De 56-jarige automobilist raakte beklemd en stierf ter plaatse aan zijn verwondingen.

In het nabijgelegen Saerbeck kantelde rond dezelfde tijd een auto. De 33-jarige bestuurder overleed eveneens ter plaatse.

Omgevallen windmolen in Klettbach, Duitsland.

Verenigd Koninkrijk: 3 doden

Een 30-jarige vrouw is vrijdag omgekomen in Londen toen een boom viel en een auto verpletterde waarin ze als passagier zat tijdens storm Eunice, aldus de politie. De vrouw werd ter plekke dood verklaard. In Liverpool, iets meer naar het noorden, is volgens de politie een man omgekomen door rondvliegend puin.

Eerder op vrijdag had de storm gezorgd voor de hardste windstoot die ooit in Engeland is gemeten. Het ging volgens de Engelse weerdienst Met Office om een vlaag van bijna 200 kilometer per uur, die gemeten werd op het Isle of Wight, voor de Engelse zuidkust.

In Engeland en het zuiden van Wales zorgt Eunice voor schade en overlast. Zo heeft de wind het dak van de 02 Arena in Londen deels verwoest.



België: 2 doden

In het westen van België is een 79-jarige Engelsman is om het leven gekomen tijdens de zware storm Eunice. De woonbootbewoner was in de jachthaven van Ieper in het water beland, vermoedelijk door de hevige wind. De man is nog gereanimeerd, waarna hij in kritieke toestand naar een ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

En in Gent is een man overleden doordat hij een weggewaaide zonnepanelen op zijn hoofd kreeg.

Nederland: 4 doden

In Amsterdam en omgeving zijn vrijdag drie mensen overleden door de storm. In Amsterdam-Zuid overleed een persoon nadat deze onder een boom terechtkwam op de Aalsmeerweg, datzelfde overkwam een fietser op de Vrijheidslaan in de Rivierenbuurt. Op de Weesperstraat in Diemen overleed iemand doordat een boom op de auto viel waarin het slachtoffer zat.

Bij het Groningse Adorp is een automobilist tegen een omgewaaide boom gebotst. Hij raakte bekneld en is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie Groningen. Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur op de N361 tussen Adorp en Sauwerd.

Op de Aalsmeerweg in Amsterdam-Zuid kwam rond 15.00 uur een persoon onder een omgevallen boom terecht. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis.

Schade aan het dak van stadion ADO in Den Haag.

Een platte auto door een omgewaaide boom.

Polen: 4 doden

De heftige storm heeft ook een Polen sporen van verwoesting achtergelaten. Naar verluidt zijn er tenminste vier mensen omgekomen. Op de beelden die op Twitter zijn gedeeld, is te zien hoe een bouwkraan van 30 meter hoog omver werd geworpen door de harde wind in Krakau. Bij dit incident twee bouwvakkers om het leven, vier anderen raakten gewond, aldus de Poolse politie.

Lokale media meldden ook dat een 70-jarige man stierf toen een boom op zijn voertuig viel in de westelijke provincie Lubuskie. Ook de vierde dode is om het leven gekomen door een omgevallen boom.