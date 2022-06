Politie vindt 1,4 miljoen cash in woning Bussum, man (24) opgepakt voor drugshandel

Buitenland

Speurhond die USB-sticks kan ruiken betrokken bij arrestatie Nelson M. in Mexico

Een Amerikaanse speurhond die getraind is om een speciale coating die over USB-sticks en harde schijven zit te ruiken, was volgens de Washington Post betrokken bij de arrestatie van pedo-activist Nelson M. in Mexico-Stad. M. was eerder uit Nederland gevlucht. Hij kan in Mexico tot 50 jaar cel krijge...