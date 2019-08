Stad geeft bedelvergunning uit

Voor 250 Zweedse kronen (26 euro) mag je drie maanden lang in Eskilstuna op straat om geld vragen. Als jet het te druk hebt met bedelen, kan je de vergunning online opvragen.

Betrapt de politie je zonder het juiste papiertje, dan krijg je een boete van 4.000 kronen (430 euro), zo schrijft The Guardian.

De sociaal democraat Jimmy Jansson die met het plan kwam, zal dit mensen ontmoedigen te bedelen.

Critici vrezen dat bendes zullen op staan die de vergunning betalen en dan mensen (meestal Roma) voor ze laten bedelen. Ook denken ze dat de bedelaars woekerrentes moeten gaan betalen. Afgelopen dagen zijn er al acht vergunningen aangevraagd. Drie mensen die zonder toestemming op straat om geld vroegen zouden zijn vertrokken.

Andere creatieve bedelaars in Eskilstuna (70.000 inwoners) zijn nu overgeschakeld op de verkoop van blauwe bessen op straat. Zo denken ze onder het verbod uit te komen.

In de meeste andere grote steden in Zweden is bedelen verboden.