Schutter (26) dodelijke schietpartij Den Helder gearresteerd

De mogelijke schutter (26), die ook twee andere mannen – waarvan één zwaargewond raakte – op straat zou hebben neergeschoten voor café de Bierbron, is 26 jaar oud en komt uit Den Helder. De arrestatie is pas in de loop van dinsdagavond door de politie bekend gemaakt nadat eerst de nabestaanden en andere betrokkenenwaren geïnformeerd.

Klopjacht

Met de arrestatie komt een einde aan de dagenlange klopjacht op de volgens de politie vuurwapengevaarlijke man. Formeel luidt de verdenking dat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Omdat het onderzoek nog loopt, zit de verdachte in beperkingen. Hij mag, behalve met zijn advocaat, verder geen contact hebben met de buitenwereld. De schutter heeft zichzelf als het ware overgeven. Over waar dat is gebeurd en onder welke omstandigheden, doet de politie geen mededelingen. Wél is bekend dat er openlijk dreigementen aan het adres van de vermeende verdachte, wiens naam en foto wijd en zijd rondgaat op sociale media, zijn geuit.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP

Bekijk ook: Burgemeester sluit café na dodelijke schietpartij Den Helder

Het al jarenlang – vanwege vermeende aanwezigheid van drugs en wapens -omstreden café, de Bierbron in Den Helder, dat inmiddels op last van de burgemeester voorgoed is gesloten, moest vrijdagavond om middernacht leeg zijn. Rond kwart voor twaalf stonden er tientallen bezoekers buiten voor de deur. Buurtbewoners vertelden De Telegraaf dat uit het geschreeuw op te maken viel dat er ruzie was. Na het geschreeuw klonken er rond middernacht schoten. Volgens een vrouw die woont op de aangrenzende gracht, waren er een stuk of zes knallen te haren: ,,Het schieten was op straat. Er brak een gigantische paniek uit. Mensen stoven alle kanten en zochten dekking achter de geparkeerde auto’s op straat. Het leek wel een wildwest- of maffiafilm.’’ Rond middernacht zijn minstens zes kogels gericht zijn afgevuurd op de drie slachtoffers, die gewond raakten. Lavernie Martis bezweek dezelfde nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.