Man draait cel in omdat zijn dashcam drugsdeals filmt

Dat meldt The Guardian. Toen agenten Scott Curtis in september vorig jaar op het spoor kwamen, gooide hij zakjes cocaïne en heroïne naar buiten. Thuis stonden wietplanten. Dat was echter nog ’klein bier’, vonden de rechercheurs.

Ze besloten zijn dashcam uit te pluizen. Daarop bleek twee uur aan materiaal te staan waarin zijn laatste drugsdeals werden besproken.

Zo is te zien hoe hij zijn auto aan het wassen is, voordat hij iemand telefonisch te woord staat. „Ik doe geen valium, wel gear”, zegt hij, een schuilnaam voor heroïne. Vervolgens werd een prijs van ’drie voor 25’ uitonderhandeld.

Jarenlang

Die drugsdeal werd recht voor het oog van de camera afgerond. Daarom kon het gebruikt worden als bewijs. „Scott deed alles om ermee weg te komen”, vertelt agent Steve Woolley. „Maar na die dashcambeelden, kon hij dat zelf ook niet meer geloven.”

Scott Curtis gaf uiteindelijk alles toe. Hij draait tweeënhalf jaar de cel in.