Gratis lachgas uit protest tegen Halsema

Hij stelt dat hij wordt tegengewerkt door gemeente en politie bij de verkoop van lachgas en geeft burgemeester Femke Halsema de schuld van de tegenwerking. Daarom organiseert hij - in stijl - deze manifestatie tegen de burgemeester. „Gratis. Iedereen is welkom”, zegt hij tegen het Parool.

Het protest vindt plaats op de dag dat Halsema aanwezig is bij een vergadering in de Stopera. De gemeente moet in principe een demonstratievergunning afgeven, al zijn er op grond van gezondheid of te verwachten wanorde uitzonderingsgronden.

Ufogas stelt geen ballonnen aan minderjarigen te geven. Ook zegt de eigenaar te waken voor overdadig lachgasgebruik. „En we hebben een eigen veiligheids- en schoonmaakdienst, dus de manifestatie zal vredig en clean verlopen.”