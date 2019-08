Dode man in woning Maastricht, vrouw gewond

Ⓒ ANP XTRA

MAASTRICHT - De politie heeft woensdagavond na een melding het dode lichaam van de bewoner gevonden in een woning in Maastricht. De echtgenote van de overleden man werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat er in de woning precies gebeurd is, kon een woordvoerster van de politie rond middernacht nog niet zeggen. De politie sluit een misdrijf niet uit.