Oud-politicus waarschuwt voor oplaaiende haat Lodewijk Asscher: ’Antisemitisme springlevend’

Zijn vader was als baby ondergedoken, zijn grootouders overleefden Bergen-Belsen en zijn overgrootvader speelde een controversiële rol bij de Joodse Raad. Voor Lodewijk Asscher is de oorlogsgeschiedenis van zijn familie beladen en gelaagd. „Rond 4 mei betrok vroeger thuis de stemming.” De waarschuwing van zijn vader over antisemitisme maakte diepe indruk: „Nee jongen, maak je geen illusie, dat gaat nooit voorbij.”