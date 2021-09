Coronasteun redde tienduizenden banen

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse van de coronasteun voor bedrijven en zelfstandigen in 2020. Die heeft de schade van de lockdowns en andere beperkingen behoorlijk beperkt, concluderen de rekenmeesters. Zo is 65.000 tot 180.000 werkenden een gang naar het UWV voor een uitkering bespaard gebleven en zijn bedrijven in leven gehouden.

Daar staat tegenover dat de steun er niet in slaagde om de klap voor jongeren op de arbeidsmarkt en flexwerkers te dempen. En de steun kwam ook niet altijd terecht op de plekken waar die nuttig was. Zo bleven ook bedrijven in leven die al voor corona op weg naar de afgrond waren, wat ten koste is gegaan van de economische dynamiek.

Die balans is naarmate de steun langer duurde, steeds meer de verkeerde kant opgeslagen, concludeert het CPB. Het planbureau pleit dan ook al langer voor een einde aan de pakketten. Dat gaat deze week alsnog gebeuren, vanaf 1 oktober gaat er streep door de compensatie voor loonkosten en vaste lasten. Er blijft nog wel een regeling bestaan die is gericht op steun voor de nachthoreca.