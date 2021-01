'Dit is het geheim achter Israëls snelle vaccinatiebeleid'

„Het optimisme leeft hier weer een beetje", laat Midden-Oosten correspondent Ralph Dekkers weten vanuit Tel Aviv. Israël is de voorloper op het gebied van vaccineren. In rap tempo is bijna 20 procent van de bevolking gevaccineerd. Voor de verkiezingen eind maart zou het hele land ingeënt moeten zijn. Wat het geheim is van Israëls supersnelle vaccinatiebeleid hoor je in de podcast ‘Over hoop’.