Nederlander in Duits ziekenhuis gestorven, arts opgepakt

ESSEN - De Duitse politie heeft een 44-jarige narcosearts van de universiteitskliniek in Essen opgepakt op verdenking van doodslag. De anesthesist zou de hand hebben gehad in de dood van twee patiënten. Beide patiënten leden aan corona. Een van hen was een 47-jarige man uit Rotterdam, die op 13 november overleed, liet het Openbaar Ministerie in Essen maandag weten.