Lof en kritiek voor EU-speech Rutte

Zo vindt SP-Kamerlid Leijten dat er wel er heel veel woorden aan handel werden gewijd, in plaats van aan democratie en mensenrechten. Ze steunt weliswaar dat de lidstaten het heft in handen moeten houden, maar wijst erop dat intussen „de tucht en wetten van de vrije markt” in de praktijk „onze democratie en de transparantie volledig ondermijnt.”

Dat vindt ook PvdA-leider Asscher: „Opnieuw zet Rutte de markt voorop en vergeet hij de mensen. Ik hoop dat de mensen in de zaal geen kaartje hebben moeten kopen om hem te horen spreken. Dan ik zou m’n geld terugvragen.”

PVV-Kamerlid Maeijer noemt Rutte een ’babbelaar’, na het horen van zijn toespraak. „De man die hamert op ’afspraak is afspraak’ in de EU heeft in Nederland al z’n beloftes verbroken. Hypocrisie ten top”, aldus de PVV’er. „Als puntje bij paaltje komt dan tekent hij bij het kruisje richting federale eindbestemming.”

Coalitie

Parlementariër Verhoeven (D66), die zich onlangs nog kritisch uitliet over de Europese lijn van Rutte, toont zich nu een stuk milder. „Ik vond het wel oké”, is zijn eerste reactie op de toespraak die hij als ’pragmatische integratie’ samenvat. „Ik wil de premier niet beledigen door nu te zeggen dat hij een visie heeft, maar ik vond het een nuttig en goed getimed verhaal.”

Coalitiegenoot en CU-leider Segers blijkt vooral blij dat de premier binnen de lijntjes van het regeerakkoord is gebleven en dat hij „benadrukt dat de EU er is voor de lidstaten en voor ons burgers en niet andersom.”

Ook het CDA zegt in de speech „de uitgangspunten van het regeerakkoord”, te herkennen. „Daarmee heeft premier Rutte de ambitie van dit kabinet tot inzet gemaakt van het debat over de toekomst van Europa”, aldus CDA-Kamerlid Omtzigt.

VVD-Kamerlid Mulder toont zich eveneens tevreden over het verhaal van zijn partijgenoot. „Goed dat Mark Rutte deze pragmatische visie ferm uitdraagt in Europa.”

