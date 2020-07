Medewerker Starbucks spuugde in koffie agenten

De 21-jarige Kevin Trejo is gearresteerd voor het ’in gevaar brengen van een politieagent’.

Onduidelijk is nog hoe vaak hij dit deed in de vestiging in het Amerikaanse New Jersey.

Starbucks is diep door het stof gegaan en heeft zich verontschuldigd bij de politie van Park Ridge. Voorlopig denkt de politie dat het om een eenmalige zaak gaat.

Wel worden alle agenten die bij de vestiging koffie hebben gehaald getest op Covid-19, zo maakte commissaris Joseph Rampolla bekend.

De voorzitter van de politievakbond is furieus. „Elke keer als je denkt dat we de bodem hebben bereikt, gaan we weer iets dieper. Agenten wagen elke dag hun leven. En dat zou niet zo moeten zijn als je koffie haalt”, zegt hij bij ABC New York.

Onduidelijk is of de actie van Trejo te maken heeft met de rellen van de laatste weken die uitbraken na de dood van George Floyd. De politie kwam toen meerdere malen onder vuur te liggen.