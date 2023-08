Nederlandse Louise wint grootste kapperswedstrijd ter wereld: ’Geen tijd om de prijs op te halen’

ALKMAAR - Op ’s werelds grootste kapperswedstrijd, de prestigieuze One Shot Hair Awards in Amerika, won de getalenteerde masterstylist Louise Vlaar (33) afgelopen weekend als enige Nederlandse een prijs. „Toen ik als stagiaire op mijn 18e begon, had ik dit niet durven dromen”, zegt de kersverse winnares terwijl ze een schort bij haar klant omdoet. Lachend: „Het werk gaat gewoon door hoor.”

Louise Vlaar won de Best Men Shot Award in Austin, tijdens de meest gerenommeerde wedstrijd in de kappersindustrie. Ⓒ Matty van Wijnbergen