Kaasmeisje redt afgetuigde 56-jarige: ’Ik zag haar als een pitbull tekeer gaan’

Binnenland

Vermiste Xiao Li (19) in zorgwekkende toestand gevonden

De vermiste Xiao Li is gevonden. De 19-jarige jonge vrouw, sinds woensdag vermist, is in zorgwekkende toestand in haar woonplaats Heerhugowaard aangetroffen. Dat meldt de politie nadat er al de hele ochtend en een deel van de middag een grote zoekactie bezig was om haar te vinden. De politie had buu...