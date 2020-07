Haagse ambtenaar ontslagen op verdenking van miljoenenfraude

Eerder al, in maart, werd de raad in vertrouwen geïnformeerd over de kwestie. De gemeente Den Haag heeft aangifte gedaan tegen de medewerker bij de Rijksrecherche. „Er is, in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek naar de omvang van de fraude en verdere juridische procedures, conservatoir beslag op de bezittingen van de ex-medewerker gelegd voor een bedrag tot ruim twee miljoen euro”, schrijft Van Zanen aan de gemeenteraad.

Het onderzoek is volgens de Haagse burgemeester in volle gang. De verwachting is dat de Rijksrecherche nog zeker tot het najaar hiermee bezig is. „In het belang van dit onderzoek kunnen wij verder geen mededelingen over de inhoud van de kwestie doen. Zoals in de vertrouwelijke brief van 3 maart 2020 met u is gedeeld, zijn er reeds concrete maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen”, sluit de burgemeester de brief af.

Nieuw schandaal

„Weer wordt het IJspaleis opgeschrikt door een integriteitsschandaal”, zegt raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag, die een spoeddebat heeft aangevraagd om van de hoed en de rand te horen van het college. „Om welke afdeling gaat het? Onder welk mandaat? En welke wethouder is verantwoordelijk?”, vraagt Sluijs zich af.

Robert Barker van de Partij voor de Dieren noemt het bizar dat de vermeende miljoenenfraude zolang onopgemerkt is gebleven. „Alweer een integriteitsschending in Den Haag; nu meerjarige miljoenenfraude. Den Haag: de stad van vrede en recht of van list en bedrog?”