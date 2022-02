Premium Het beste van De Telegraaf

Bedrijf wil afschaffing btw op treinkaartjes Dramatisch coronajaar NS: miljard euro minder inkomsten

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Volgens president-directeur Marjan Rintel van de NS zou het een goed idee zijn de btw op treinkaartjes af te schaffen. Ze zei dat vrijdag bij de presentatie van de cijfers. Ⓒ anp/hh

Utrecht - Het terughalen van de reiziger in de trein heeft in 2022 absoluut topprioriteit voor NS. Zeker na een financieel dramatisch jaar, waarin 1,1 miljard euro minder in kas kwam doordat door corona minder mensen de trein namen.