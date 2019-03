Nummer 2 van FVD Amsterdam weer in opspraak

In de Whatsapp-groep, die het grootste deel van de tijd ’polariserende politici’ wordt genoemd, wordt met linkse en rechtse jongeren fel gediscussieerd. Ramautarsing laat daarbij het achterste van zijn tong zien. Zo steunt hij het betoog dat homo-rechten de samenleving dommer zouden hebben gemaakt. „Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus „dommer van wordt.” Geen haat gewoon feiten”, appt hij naar zijn discussie-groep.

De Forum-kandidaat vergelijkt verder belasting met verkrachting. Dat is allebei gebaseerd op dwang, al kun je emigreren of wegrennen uit het huis van de dader, redeneert Ramautarsing.

’Hoofdzakelijk blank’

In een van de discussies laat Ramautarsing, die eerder al in opspraak kwam door de link tussen IQ en bevolkingsgroepen te leggen, blijken dat hij vindt dat het blanke ras meer aan zelfbehoud moet doen. Als zijn app-vrienden 22 december jongstleden voorleggen dat Baudet in het verleden zou hebben gezegd in een ’hoofdzakelijk blank’ land of wereld te willen leven, schiet Ramautarsing in de verdediging. „Gezien de dreigingen uit niet-blanke landen snap ik dat best. Als hij allemaal pro-westerse apothekers wilde weghouden vanwege hun kleur ligt het anders.” En: „Blanke immigranten zorgen doorgaans voor minder problematiek, kosten de staat minder.”

En over de blanke mensen die de stellingen van Ramautarsing over zelfbehoud niet onderschrijven: „Zelden een ras meegemaakt met zoveel zelfhaat en weinig behoefte tot zelfbehoud.” Om daaraan toe te voegen: „White people crazy.” Hij voegt er later wel aan toe: „Ik ben resultaat van raciale menging. Ik ben niet tegen diversiteit.”

’Travel ban was ook wel een goeie’

In de discussie-groep gaat het vaak over Trump. Ramautarsing is groot fan van de Amerikaanse president. „Travel ban was ook wel goeie”, zegt hij bijvoorbeeld over het besluit om mensen uit ’moslimlanden’ uit de VS te weren. „Trump krijgt voor geopolitiek echt 9/10 dit eerste jaar. Armeense genocide erkennen en Bouterse ontvoeren en hij krijgt een 10 van me.”

In de appgroep wordt voornamelijk gediscussieerd tussen mensen van jongerenafdelingen van politieke partijen. Van links tot rechts zijn ze vertegenwoordigd. Een deel van hen was zo klaar met de racistische theorieën die soms in de groep worden verspreid, dat een andere discussiegroep werd opgericht, de ’nette politici’ geheten. Minder bekende leden van de groep ’polariserende politici’ hebben het bijvoorbeeld in de app over de islam als kankergezwel en over moslims als kankergezwellen. Maar ook totaal tegenovergestelde meningen zijn aanwezig.

Nog geen commentaar

Yernaz Ramautarsing en Forum voor Democratie zijn om een reactie gevraagd. Ze gaven tot nog toe echter geen commentaar.