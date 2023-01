Zeilboot drijft af: man overleeft dagen op zee met alleen ketchup

De 47-jarige Elvis François werd dit weekend door de Colombiaanse marine gered, zo’n 200 kilometer van de kust vandaan. Hij was eind december bij een haven van Sint Maarten aan het werk toen de boot afdreef. François zegt in een video die de marine heeft vrijgeven dat het hem niet lukte om terug naar de haven te keren. Ook zijn telefoon had al snel geen bereik meer.

Uiteindelijk had François geen idee meer waar hij was op zee. Op de romp van de boot had hij het woord ’help’ geschreven. Hij zegt dat meerdere schepen voorbij zijn gevaren, maar hem niet hebben opgemerkt. Op 15 januari vloog er een vliegtuig over waar hij met een spiegel naartoe seinde. „Ze passeerden de boot twee keer, dus ik wist dat ze me hadden gezien”, zegt François.

Met hulp van een vrachtschip werd de man gered en aan land gebracht. François zegt dat hij blij is dat hij nog leeft. ”24 dagen geen land, niemand om mee te praten, geen idee te hebben wat je moet doen, geen idee te hebben waar je bent. Het was zwaar.”