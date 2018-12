Kleuters aangevallen op straat voor uniform Armani

De uniformen moeten schoolkinderen dezelfde uitstraling als de wijk geven. Er zijn opties voor bijpassende tassen, die de totale koopsom omhoog stuwen naar 693 euro. Ⓒ CHUO WARD EDUCATION BOARD

TOKIO - De controversiële beslissing van een basisschool om peperdure uniformen in te voeren is helemaal uit de klauwen gelopen in Japan. Verschillende studenten die gewraakte Armani-uniformen droegen zijn aangevallen op straat. De schoolleiding ziet zich genoodzaakt beveiligers in te huren: op school én in de nabije buurten.