Demo Breda gaat nog steeds door, met meer veiligheidsmaatregelen

Een demonstratie in Amsterdam die gepland stond voor zaterdagmiddag, werd zaterdagochtend afgelast, vanwege de rellen in Rotterdam van vrijdagavond. Eras liet afgelopen nacht al weten geschrokken te zijn van de gewelddadigheden in de Maasstad, maar geen reden te zien zijn optocht in Breda af te blazen. Ook na de afgelasting in Amsterdam is hij vastbesloten.

„We gelasten niet af. We gaan in Breda laten zien dat het wél kan. We gaan alleen maar liefde bezorgen. Wie dat niet wil, zal snel genoeg door de mand vallen en is ook niet welkom”, zegt hij. Eras organiseert de actie, onder het motto 076AAN, samen met drie andere dj’s die in de Bredase horeca werken.