Demonstratie in Breda tegen coronamaatregelen

„We zijn helemaal klaar met dit kabinet”, zegt Joost Eras, die de actie organiseert samen met drie andere dj’s die in de Bredase horeca werken. Eras gaat ervan uit dat minimaal 1500 tot 2000 mensen op de been zullen zijn. „Maar eigenlijk verwachten we tussen de 4000 tot 5000 mensen. We zijn zelfs door mensen uit Limburg benaderd die graag meedoen. Sinds 25 kroegen afgelopen zaterdag na 20.00 uur gewoon doorgingen staat Breda bekend als het stoutste jongetje van de klas.”

Het kabinet maakte vorige week nieuwe maatregelen bekend om de opleving van besmettingen tegen te gaan. Kroegen en restaurants moeten voorlopig om 20.00 uur de deuren sluiten.

Ook op de Dam in Amsterdam wordt er gedemonstreerd. Daar vertrekt rond 14.00 een mars richting het Westerpark. De actie voor „vrijheid, liefde en verbinding” wordt georganiseerd door United We Stand Europe. Op eerdere edities van de actie kwamen duizenden mensen af.

Vrijdagavond ging het mis in Rotterdam bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Bij de ongeregeldheden zijn schoten gelost en raakten meerdere mensen gewond.