Oman probeert altijd de vrede te bewaren

Deze knullen in Oman maken duidelijk wat de boodschap van hun land is: vrede. Ⓒ De Telegraaf

MUSCAT - De weg naar vrede, of op z’n minst de-escalatie, loopt in het Midden-Oosten vaak via Oman. Gelegen tussen Iran en Saoedi-Arabië doet het kleine land er ook nu alles aan om te voorkomen dat het conflict tussen de gezworen aartsvijanden uit de klauwen loopt. Maar de slechte gezondheid van sultan Qaboos bin Said (79) dreigt roet in het eten te gooien.