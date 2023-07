’Vrouw ontvoerd en van klif geduwd in nationaal park VS’

Mary Elizabeth Isbell, volgens Amerikaanse media ook bekend als Beth Wright, zou op gruwelijke wijze aan haar eind zijn gekomen. De politie vermoedt dat ze „van een klif af is geduwd” in een nationaal park, blijkt uit gerechtelijke documenten. Twee vrouwen worden ervan verdacht het slachtoffer, eind dertig, eerst te hebben ontvoerd.

De zaak begon onlangs te rollen na een tip. De 45-jarige Loretta Carr uit Fort Payne werd zondag gearresteerd, aldus de sheriff van DeKalb County. De andere moordverdachte, Jessie Eden Kelly, werd in Pennsylvania opgepakt door een politieteam. Het motief van de twee is nog onduidelijk.

De overblijfselen van de vrouw werden twee jaar geleden in het park Little River Canyon National Preserve gevonden. Isbell werd toen al een tijd gemist door familie en vrienden. Ze werd op 27 december 2021 als vermist opgegeven door haar ex-man, omdat ze haar tienerzoon geen vrolijk kerstfeest had gewenst. Agenten trokken naar haar woning, die leeg bleek te staan.