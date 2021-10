Toeriste die dodelijk ongeval veroorzaakte op Comomeer sluit akkoord met justitie

Clea W. (21) stond op 25 juni aan het roer van een grote speedboot met elf Belgische toeristen, die in de buurt van Villa Balbianello in botsing kwam met een andere boot. Luca Fusi, een 22-jarige Italiaan die met twee anderen op die laatste boot zat, kwam om het leven.

Huisarrest

De Belgische toeriste stond sindsdien onder huisarrest in het vakantiehuis van haar familie in Lenno. De openbare aanklager heeft het dossier tien dagen geleden gesloten, en is ingegaan op het voorstel van haar advocaat voor een gevangenisstraf van twee jaar en een schadevergoeding. De beperkende maatregelen werden door het gesloten akkoord inmiddels opgeheven, en de vrouw kan het land verlaten.

Dat akkoord moet wel nog worden bekrachtigd door een rechtbank, wat in november lijkt te gaan gebeuren. In afwachting is W. in vrijheid gesteld. Ook de hoogte van de schadevergoeding moet nog worden vastgesteld, al betaalde de familie van W. eerder al een voorschot aan de ouders en zus van het slachtoffer.

Familie akkoord

De familie van het Italiaanse slachtoffer kan zich volgens de Corriere della Sera vinden in het akkoord. „We respecteren maximaal wat het gerecht heeft besloten wat betreft alternatieve straffen. We vertrouwen wel op de autoriteiten om de ongeëvenaarde ernst van de feiten en het buitengewone leven van Luca mee te wegen.”

Uit goede bron verneemt Het Nieuwsblad dat het uiteindelijk de rechter is die in november zal beslissen of Clea W. haar straf in Italië moet uitzitten of dat ze naar België zal overgebracht. In dat laatste geval zijn er nog twee opties. Als het vonnis uitgesproken wordt voor 1 december – en daar ziet het naar uit - zal ze wellicht een enkelband kunnen krijgen. Als het vonnis toch uitgesproken wordt na 1 december zal ze wellicht haar tijd in de gevangenis moeten uitzitten. Dat laatste heeft te maken met een wetswijziging in België