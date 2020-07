Vrachtwagen botst op portaal, A28 dicht richting Zwolle

„De laadbak is van de vrachtwagen afgebroken en hangt nog op het portaal”, meldde een aanwezige aan de redactie.

Rijkswaterstaat is bezig om de schade aan het portaal en het asfalt te herstellen en de weg vrij te maken. Volgens de ANWB blijft de A28 nog zeker tot 09.00 uur afgesloten.

Achter het ongeluk stond rond 07.30 uur een flinke file. De vertraging is opgelopen naar ongeveer twee uur. Wie omrijdt via Dalfsen komt ook in een file terecht, aldus een woordvoerder. Het verkeer kan volgens hem het beste omrijden via Flevoland over de A7, A6 en de N50.

De ANWB waarschuwt nog dat ’lokaal omrijden niet altijd loont’.