Boeken over Trump scoren, vooral als Trump ze slecht vindt

Zijn uitgever laat alvast 600.000 exemplaren drukken, en op Amazon is het boek van Michael Cohen nu al een bestseller. Het bevestigt een gouden regel van de afgelopen vier jaar: Trump verkoopt. Meer dan duizend boektitels zijn al verschenen over de president. Er komt binnenkort zelfs een boek uit over boeken over Trump. Dat scheelt een hoop leeswerk.