Venezolaans hooggerechtshof erkent Parra als parlementsvoorzitter

Het hooggerechtshof waarschuwde in het vonnis de oppositieleider over zijn aanspraak op de functie. „De installatie van een parallel of virtueel parlement is verboden en heeft geen rechtsgevolgen.”

Parra werd op 5 januari aangesteld als parlementsvoorzitter in een zitting waarbij alleen leden van de regeringspartij aanwezig waren. Hij werd door president Nicolás Maduro erkend. Twee dagen later benoemde Guaidó zichzelf echter in het parlement en legde de eed voor het voorzitterschap af. Daar was Parra niet bij aanwezig.

Het huidige parlement wordt gecontroleerd door de oppositie. Meer dan een jaar geleden riep Guaidó zichzelf uit tot hoofd van de overgangsregering nadat zittend president Maduro in 2018 de presidentsverkiezingen won. Daarbij zou volgens de oppositie sprake zijn geweest van grootscheepse fraude.

Bijna 60 landen, waaronder de VS, erkennen Guaidó als de legitieme interim-president, maar tot dusverre blijft Maduro aan de macht. De president heeft inmiddels het parlement alle bevoegdheden ontnomen en overgedragen aan een constitutionele vergadering die loyaal is aan de zittende regering.