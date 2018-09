Waarom is Polen zo ondankbaar voor de EU-miljarden?

De A4, een prachtige snelweg betaald uit het Europese Regiofonds, verbindt behalve uitgestorven dorpen eigenlijk niets. Ⓒ Getty Images

Nergens kun je in Polen kijken of het is betaald door Brussel: wegen, bruggen en spoorrails. Treinen, metro’s, trams. Scholen en zwembaden. Maar de regering in Warschau lijkt helemaal niet blij met de vele tientallen miljarden aan cadeautjes van de Europese Unie. Waarom eigenlijk niet?