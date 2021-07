Zeker 10 doden bij busongeluk in Kroatië, 45 mensen naar ziekenhuis

De passagiers waren Kosovaren die in Duitsland werkten en voor de zomervakantie terugkeerden naar hun vaderland. Volgens de autoriteiten zaten in totaal 69 mensen in de bus. Van de twee chauffeurs kwam er een om het leven, de andere werd aangehouden nadat hij had verklaard korte tijd in slaap te zijn gevallen. Justitie zegt dat de precieze oorzaak van het ongeval nog onderwerp van onderzoek is.