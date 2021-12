Verlengde avondlockdown schuld van omicron, zegt De Jonge: hoe link is deze variant?

Premium Binnenland

Corona op bestelling: ’Als dit klopt is het bio-terrorisme’

Een buisje bomvol coronavirus dat op de deurmat ploft. De zorgen zijn groot nu een verdachte is opgepakt die de ziekteverwekkers in een envelop promootte: Covid comfortabel bij u aan huis bezorgd door de postbode. Het eerste onrustbarende aanbod is het bepaald niet; maar wat waar is en wat niet, is ...