Kamer wil helderheid over chaos prijsplafond: ’Jetten, ga het regelen!’

De Telegraaf meldde vrijdag dat energiebedrijven niet alle contracten voor het beloofde prijsplafond, dat per 1 januari is ingegaan, hebben aangepast. Consumenten die zoeken zien online zeer verschillende bedragen voor een zelfde hoeveelheid verbruik van stroom en gas.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens zegt dat energiebedrijven transparantie moeten gaan betrachten. „De consument moet per maand kunnen zien hoe het prijsplafond toegepast wordt en op basis van welke tarieven”, vindt hij. CDA-Kamerlid Henri Bontenbal is het met hem eens. „Het idee van het prijsplafond is dat het zekerheid geeft aan huishoudens. Het is dus belangrijk dat energieleveranciers ook op een transparante manier laten zien hoe de voorschotbedragen worden bepaald en hoe de prijs van nieuwe contracten in elkaar zit. Voor klanten is dat nog vaak niet duidelijk.” Hij eist een ’verbeterslag’ bij de energiebedrijven.

CU-Kamerlid Pieter Grinwis is ook ronduit kritisch. „Het prijsplafond moest zekerheid bieden, maar biedt vooral veel frustratie en onduidelijkheid”, zegt hij. Hij wijst op het eerdere uitblijven van een oplossing voor honderdduizenden blok- en andere groepsaansluitingen. „Nog is er voor velen slechts een onduidelijke houtje touwtje-oplossing”, aldus de parlementarier. „Ook bleken bij veel energieleveranciers de zonnepanelenbezitters de pisang. En nu weten we allemaal nog steeds niet welk verbruik per maand tegen welke prijs wordt afgerekend en worden heel veel mensen met torenhoge voorschotten geconfronteerd, die veel hoger zijn dan hun verbruik rechtvaardigt”, moppert hij.

PVV’er Alexander Kops noemt het ingestelde prijsplafond ’rommelig, te ingewikkeld en halfbakken’. „Energiebedrijven zijn onbereikbaar; huishoudens weten niet waar zij aan toe zijn. Minister Jetten, ga het regelen en laat de mensen niet in de kou staan!”

CU’er Grinwis vindt eveneens dat ’tandeloze toezichthouder ACM’ en minister Rob Jetten (Energie) nu alles op alles moeten zetten ’om de energiebedrijven weer in het gareel te krijgen’. „Zodat burgers weer transparant en in alle opzichten fair worden behandeld en energiebedrijven er geen slaatje uit slaan.”