Vijf jaar cel en tbs voor doodsteken 17-jarige Akshay

Akshay kwam op 25 mei vorig jaar om het leven als gevolg van een steekpartij bij hem thuis in de Meester Arendstraat in Rotterdam-Zuid. Hij was in zijn slaapkamer toen R. met twee vrienden uit Zoetermeer de woning binnenviel. Akshay werd achttien keer gestoken en overleed ter plekke. Een 17-jarige jongen uit Zoetermeer is daarvoor veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. „Akshay had geen schijn van kans”, oordeelde de rechtbank.

Doelwit van het geweld was volgens de rechtbank de moeder; zij is geslagen en in haar pols gesneden met een scheermes. De vrouw was fel gekant tegen de relatie die R. had met haar 17-jarige dochter. Dit zusje van Akshay zou haar vriend R. hebben overgehaald een ’schijnoverval’ in het huis van haar moeder te organiseren en gaf hem voor dat doel de huissleutel. Zij krijgt daarvoor 360 dagen jeugddetentie waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ze dacht dat haar broer niet thuis zou zijn.

Maury van V. (19) uit Zoetermeer heeft bekend de moeder tot bloedens toe te hebben geslagen. Hij is veroordeeld tot een celstraf van 360 dagen en jeugd-tbs.

R. heeft de moeder na de harde klappen tegen haar hoofd met het scheermes in de onderarm gesneden. R. is volgens de rechtbank net als Van V. en de minderjarige medeverdachte daarom medeschuldig aan een poging tot moord en een poging tot zware mishandeling.

De opgelegde straf aan R. is lager dan de acht jaar en tbs die de officier van justitie had geëist. Dat komt omdat de rechtbank R. vrijspreekt van het medeplegen van de moord op Akshay. R. gaf zijn minderjarige vriend weliswaar een mes en de opdracht te controleren of Akshay thuis was, maar niet met de bedoeling hem dood te steken.

Het zusje van Akshay had volgens de rechtbank een leidende rol. Ze bedacht het plan uit frustratie omdat haar moeder haar liefdesrelatie afkeurde. Het plan om haar moeder te laten schrikken is in de woning volledig uit de hand gelopen, oordeelt de rechtbank.

De rechter legde de dochter en R. contactverboden op. Zij mogen geen contact opnemen met de moeder, die volgens de rechtbank kampt met aanhoudende pijn en trauma’s. „Zij zal blijvend herinnerd worden aan deze afschuwelijke gebeurtenissen.”