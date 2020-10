Politie druk met (mogelijke) explosieven op meerdere plekken

Het explosief in Almere werd aangetroffen in een voortuin aan de Fijistraat. Het is inmiddels opgeruimd en de straat is weer open. De politie onderzoekt de zaak verder.

In Nijmegen bleek het te gaan om brandbare stoffen in combinatie met vuurwerk onder een viaduct op de Neerbosscheweg. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de boel ontmanteld. Omdat het weer veilig is, kan het verkeer worden hervat, aldus de Gelderse politie, die nog bezig is te onderzoeken waar het voorwerp vandaan komt.

In Zandvoort deden explosievenverkenners ook onderzoek, vanwege een verdacht pakketje bij een auto aan de Vondellaan. Daarbij werd geen explosief aangetroffen. De politie heeft de auto meegenomen en de locatie is weer vrijgegeven.