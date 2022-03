Fransen op platteland aan lot overgelaten: dringend dokters gezocht

Premium Financieel

Zilveren Kruis eist miljoenen terug wegens zorgfraude in Rotterdam

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft wegens vermoeden van fraude een vordering van €2 miljoen ingediend in het faillissement van de Rotterdamse zorgstichting Care To Get There (C2GT). Die organisatie voor opvang van verstandelijk gehandicapten en veroordeelde criminelen met een psychiatrische stoorn...